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Полиция Санкт-Петербурга днем 1 мая задержала несколько ЛГБТ-активистов в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Число задержанных не уточняется. Корреспондент издания рассказал, что двое из них держали радужный флаг и скандировали «Кадырова в Гаагу».

Позднее «Фонтанка» передала, что еще десятерых ЛГБТ-активистов задержали вблизи Аничкова моста. Они легли на проезжую часть Невского проспекта, изображая «смерть», а один из активистов начал посыпать лежащих землей.

https://twitter.com/merr1k/status/858976425117921280

Фотограф Давид Френкель рассказал «Медиазоне», что полиция задержала активистов Петра Стеканова, Варю Михайлову, Лазарева Артема, Георгия Жукова, Екатерину Белокрыс, Алену Исакову, Макарову Анну, Алену Фурсову, Данте Теодори, Садовяк Марию за акцию против убийств геев в Чечне. По какой причине задержан еще один активист – Виктор Степанов – пока неизвестно.

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В начале апреля «Новая газета» опубликовала несколько материалов о преследовании геев в Чечне, в том числе о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов. После этого пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что публикация издания – «абсолютная ложь», так как, по его мнению, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Сам Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля назвал статьи о преследовании геев в Чечне «провокационными». Он также обвинил СМИ, которые публикуют подобные статьи, в проведении пиар-кампании и посоветовал журналистам «Новой газеты» на коленях извиниться перед чеченским народом.