13:39

В Москве на шествии в честь 1 Мая задержали веганов, по разным оценкам, от 10 до 15 человек. Об этом сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на одного из задержанных, участника «Левого блока» Владимира Журавлева.

По какой причине их задержали, неизвестно. По словам Журавлева, их везут в Нижегородский ОВД.

До этого, по данным «ОВД-инфо», полиция задержала двоих человек перед началом шествия «Русский первомай». Как рассказал пресс-секретарь Партии националистов Денис Романов, Дениса Жилина задержали за балаклаву в кармане, а неизвестную девушку – за татуировки.

Заметка дополняется.