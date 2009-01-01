SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США. Трансляция запуска велась на сайте компании.
https://twitter.com/SpaceX/status/859003301840289792
https://twitter.com/SpaceX/status/859004034170077184
Первая ступень ракеты позднее благополучно приземлилась в посадочной зоне LZ-1.
https://twitter.com/SpaceX/status/859006000136769536
Изначально запустить ракету планировалось 30 апреля, но старт перенесли на сутки из-за проблем с датчиками одной из двух ступеней. Отмена запуска произошла в последнюю минуту.
Это первая для SpaceX отправка груза Национального управления военно-космической разведки США. По данным разведки, NROL-76 используется для своевременного обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США.
В конце марта SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска эта ступень снова успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
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