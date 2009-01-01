16:21

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков предложил «всем вместе» опознать человека, который снимал, как в политика плеснули зеленкой 27 апреля. Об этом он написал в твиттере.

https://twitter.com/leonidvolkov/status/859027277539102721

Незадолго до этого выяснилось, что на сервере РЕН ТВ лежат четыре версии видео нападения на Навального. В одном из роликов лицо нападавшего не размыто.

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30 апреля Навальный назвал ролик РЕН ТВ с размытым лицом нападавшего «лучшим доказательством», что ФСП и Администрация президента «тоже были в деле». До этого он обвинил в причастности к случившемуся АП: «Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях <…>. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы».

Навального облили зеленкой 27 апреля около офиса ФБК. Она попала в глаза, и ему пришлось вызвать скорую. Позднее в больнице Навальному поставили диагноз «химический ожог правого глаза». В связи с нападением политик потребовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда, однако 30 апреля пожаловался, что дело не возбуждено, а его самого даже не опрашивали.

Вечером 30 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на источники в Кремле написала, что региональным властям поручат жестко пресекать нападения на оппозиционеров и не «прессовать» их, потому что это повышает их узнаваемость среди населения.