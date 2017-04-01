На борту Международной космической станции вот уже шесть лет проходит эксперимент ценой в полтора миллиарда долларов: установка под названием AMS опознает частицы, прилетевшие из космоса, дальнего или ближнего. И вот теперь сайт журнала Science публикует слова 81-летнего нобелевского лауреата Сэмюэла Тинга, автора и вдохновителя эксперимента: раз в год эта установка ловит ядро антигелия – атома из мира антивещества.

Сейчас, когда насчитали целых пять таких событий, нобелевский лауреат посчитал возможным дважды за последние несколько месяцев выступить на эту тему перед другими физиками: в швейцарском CERN, лаборатории при Большом адронном коллайдере, и в MIT, Массачусетском технологическом институте – наверное, самом авторитетном американском университете, где занимаются наукой. При этом официального объявления об открытии и обязательной в таких случаях публикации отчета в научном журнале так до сих пор и не случилось.

Почему эти пять анти-атомов должны нас интересовать? Потому что это, кажется, самый осязаемый след «темной материи» – основного строительного материала космоса, который ученым еще ни разу не приходилось держать в руках.