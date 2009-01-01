16:57

Воспитательница Евгения Чудновец, которой отменили приговор за репост видеоролика с издевательством над ребенком, высказалась по поводу дела блогера Руслана Соколовского, обвиняющегося в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме. Свой комментарий относительно последнего слова Соколовского в суде она опубликовала в фейсбуке.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1684300025207868&id=100008836601891

«Из-за того, что ты не раскаялся в своих преступлениях, бог может отправить тебя в тюрьму. Там, если ты будешь молиться и искать утешение в храме, позволишь священнику исповедовать тебя, то пораньше отпустят», – написала Чудновец.

Она добавила, что не хочет, чтобы Соколовский попал в колонию, и рекомендовала судье отпустить блогера.

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Заметка дополняется.