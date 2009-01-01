18:01

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд генералов, которые занимали должности в МВД, МЧС и Следственном комитете. Соответствующий указ опубликован 1 мая на официальном портале правовой информации.

Среди уволенных – заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации Владимир Артамонов и замглавы начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС Сергей Воронцов. Также уволен директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Кададов.

Освобождены от должности первого замглавы следственного управления СК по Республике Башкортостан Рим Габдуллин и руководитель следственного управления СК по Ульяновской области Алексей Евдокимов. Также с постов сняты начальник главного управления ФСИН по Пермскому краю Григорий Желудов, замруководитель главного управления МВД по Иркутской области Олег Кнаус, главный инспектор МВД Сергей Кулюкин, замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Виктор Кутылкин.

Заметка дополняется.