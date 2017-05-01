18:31

Активист прокремлевского движения SERB Алексей Кулаков признался, что это он – тот человек, который снимал нападение с зеленкой на Алексея Навального несколько дней назад. Об этом Кулаков рассказал «Новой газете» по телефону.

Сначала активист SERB назвал подозрения в его адрес «фейком», но потом заявил, что на ролике – именно он.

«Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал. Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. <…> Но когда я увидел, что там случилось… Я резко осуждаю это дело», – сказал он.

Заметка дополняется.