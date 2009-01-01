19:05

Нападения на политических деятелей и гражданских активистов – не средство политической борьбы, а преступления. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, передает «Интерфакс».

«Подобные происшествия вызывают серьезный общественный резонанс, и, по моему глубокому убеждению, препятствуют строительству гражданского общества, поскольку мы стремимся к максимальной открытости, диалогу и взаимному уважению», – указал он.

Ревенко напомнил, что «право на свободное выражение своего мнения по любой волнующей теме гарантировано Конституцией. И никому не дано право ее нарушать». Он добавил, что осуждает насилие и хулиганские выходки, и выразил уверенность, что такого же мнения придерживаются другие единоросы.

По словам Ревенко, каждый такой инцидент должен расследоваться со всей тщательностью, а виновные – установлены и наказаны.

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27 апреля оппозиционеру Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой. Политик получил химический ожог правого глаза. 30 апреля он пожаловался, что дело в связи со случившимся не возбуждено, а его самого даже не опрашивали. Кроме того, Навальный обвинил в причастности к нападению Администрацию президента.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов 27 апреля рассказал, что его квартиру подожгли на следующий день после того, как он проголосовал против законопроекта о реновации жилья в Москве. «Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы», – заявил депутат.

Вечером 30 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на источники в Кремле написала, что региональным властям поручат жестко пресекать нападения на оппозиционеров и не «прессовать» их, потому что это повышает их узнаваемость среди населения.