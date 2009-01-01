19:54

Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Документ опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Согласно указу, владельцем российского онлайн-кинотеатра может быть гражданин РФ или российское юридическое лицо. Иностранным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более 20% в таких предприятиях.

Документ определяет, что аудиовизуальными сервисами будут считаться распространяющие аудиовизуальные произведения сайты, посещаемость которых превышает 100 тысяч российских пользователей в сутки. Такие ресурсы включат в специальный реестр, создавать и вести который будет Роскомнадзор.

Для владельцев онлайн-кинотеатров вводится административная ответственность за распространение незарегистрированных СМИ, информации с призывами к осуществлению террористической деятельности и информации, причиняющей вред здоровью и/или развитию детей.

Кроме того, закон вводит административную ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности

Отмечается, что под определение аудиовизуального сервиса не подпадают информационные ресурсы, зарегистрированные в качестве сетевых изданий; поисковые системы; информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями сети Интернет (например, YouTube).

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2016 года депутатами Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР). Сразу же после этого газета «Коммерсантъ» написала, что принятие поправок может привести к уходу с российского рынка YouTube, однако в Минкомсвязи заверили, что видеосервис под предлагаемые ограничения не подпадает. Предполагалось, что под ограничения могут попасть и российские площадки Ivi.ru, Megogo и Okko, совладельцами которых выступают офшорные компании или зарубежные фонды.