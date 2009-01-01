20:31

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис”, или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», – говорится в документе.

В конце апреля Госдума в третьем чтении одобрила законопроект. Как тогда говорилось в пояснительной записке, закон необходим для защиты права ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы.

В первоначальном варианте инициативы планировалось также запретить аббревиатуры, но во втором чтении депутаты приняли поправку, исключающую это предложение из текста законопроекта.

До вступления нового закона в силу органы ЗАГС не могли отказать в регистрации имени из-за его оскорбительности или непроизносимости.