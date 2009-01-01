21:21

Президент Владимир Путин подписал законопроект о переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы «Мир». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, банки должны обеспечить прием карт «Мир» во всех своих технических устройствах не позднее 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года кредитные учреждения обязаны проводить выплаты бюджетникам только с использованием национальной платежной системы. Пенсионеры должны перейти на карты «Мир» до 1 июля 2020 года.

@widget type=post-embed id=49998

Дипломаты, сотрудники консульств и постоянных представительств России в международных организациях на новые карты переходить не обязаны. Переход также не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении в конце апреля. Отмечалось, что бюджетники, которые откажутся получать выплаты на карты «Мир», смогут получать их наличными через кассы. Как говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, для всех пенсионеров выпуск и перевыпуск карт будет бесплатным.

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции ЕС и США.