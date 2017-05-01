22:11

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «при правильных обстоятельствах», передает Bloomberg.

«Если для меня будет уместно встретиться с ним [Ким Чен Ыном], я бы почел за честь сделать это», – заявил Трамп.

Президент добавил, что встреча должна произойти «при верных обстоятельствах».

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Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, для встречи КНДР должна выполнить «массу условий», но «пока ничего из этого не происходит».

Bloomberg пишет, что Северная Корея стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики Трампа» в его первые 100 дней на посту. Пхеньян регулярно проводит ядерные и баллистические испытания, и, среди прочего, в апреле США направили к берегам КНДР ударную группу во главе с атомным авианосцем.

Кроме того, США и Южная Корея, предположительно, разработали план гипотетической войны с КНДР, предусматривающий убийство руководства Северной Кореи.