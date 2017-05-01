Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «при правильных обстоятельствах», передает Bloomberg.
«Если для меня будет уместно встретиться с ним [Ким Чен Ыном], я бы почел за честь сделать это», – заявил Трамп.
Президент добавил, что встреча должна произойти «при верных обстоятельствах».
Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, для встречи КНДР должна выполнить «массу условий», но «пока ничего из этого не происходит».
Bloomberg пишет, что Северная Корея стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики Трампа» в его первые 100 дней на посту. Пхеньян регулярно проводит ядерные и баллистические испытания, и, среди прочего, в апреле США направили к берегам КНДР ударную группу во главе с атомным авианосцем.
Кроме того, США и Южная Корея, предположительно, разработали план гипотетической войны с КНДР, предусматривающий убийство руководства Северной Кореи.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.