1 мая, 23:25

Российская библиотечная организация (РБА) разработала проект «Правил поведения в социальных сетях» для работников библиотек, пишет «Коммерсантъ».

«Сотрудникам библиотеки рекомендуется воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций порнографического, агрессивного, оскорбительного характера»,– говорится в документе.

Как отмечается, речь идет о работниках «всех библиотек».

Из правил также следует, что служащим «необходимо воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или ее читателей в публичном поле». В конце документа библиотекарей предупреждают, что руководство библиотеки может контролировать деятельность персонала в социальных сетях, и от наказания (дисциплинарного взыскания) не защищены даже те, кто не афиширует в соцсетях место работы, поскольку «найти эту информацию несложно».

Как рассказала изданию координатор рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» Екатерина Шибаева, проект разработали после многократных запросов региональных библиотек. По ее словам, «это первичный документ», и после того, как РБА получила «огромное количество замечаний», документ решили переработать.

«Коммерсантъ» добавляет, что после разговора корреспондента газеты с Шибаевой документ с сайта РБА удалили.

Юрисконсульт Конфедерации труда России Дмитрий Якушев заявил изданию, что проект нарушает Конституцию и ограничить конституционные права для госслужащих возможно «только федеральным законом, а не какими-то ведомственными инструкциями».

По мнению Якушева, введение таких правил – попытка распространить трудовые отношения и на нерабочее время. Юрист, кроме того, порекомендовал библиотекарям в случае взыскания «обращаться в прокуратуру, трудовую инспекцию и суд – вплоть до ЕСПЧ».

РБА – созданное в 1994 году некоммерческое объединение. В организацию, среди остальных, входят более 500 учреждений от федеральных Президентской библиотеки, библиотеки МГУ и РГГУ и книгохранилище Государственной думы.