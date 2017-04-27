

Люди, напавшие с зеленкой на Алексея Навального, разоблачены и названы поименно. Блогерская кампания по их идентификации совпала с настойчивыми утечками из Кремля по поводу того, что с зеленкой теперь будет бороться сама власть, недовольная тем, что радикальные лоялисты принесли в российскую политику самые одиозные хулиганские приемы времен украинского Майдана (собственно, скандальная группировка SERB, члены которой опознаны на видео с Навальным — это же украинцы, бывший «Антимайдан», переехавший в Россию и продолживший в ней свою борьбу). Против акций с зеленкой выступил статусный функционер «Единой России» Евгений Ревенко. Ходят слухи о самых жестких репрессиях для членов SERB — якобы кого-то отправят на Украину в руки СБУ, кого-то посадят в России, а кого-то заставят идти добровольцем в Донбасс, кровью смывая свою вину за имиджевые потери, понесенные российской властью.

Рекордная частота зеленочных атак, достигнутая в последние дни (кроме Навального, зеленкой обливали блогера Илью Варламова в Ставрополе, сотрудницу «Школы журналистских расследований» Галину Сидорову в Йошкар-Оле, а активистке «Яблока» Наталье Федоровой в Москве в лицо брызнули не зеленкой, но чем-то таким, от чего она временно потеряла зрение), сама по себе стала главной политической новостью недели, и если бы власть промолчала, это выглядело бы как публичная поддержка обнаглевших политических хулиганов. Утечки последних дней, пусть и не подтвержденные каким-нибудь официальным лицом, действительно выглядят как проявление беспокойства Кремля, обнаружившего вдруг, что излишняя активность его добровольных защитников приносит ему только вред.