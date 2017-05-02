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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, передает Reuters.

Как уточняет El Nacional, Мадуро ссылается на 347 статью Конституции Венесуэлы, согласно которой учредительное собрание может реформировать государственный строй или правовую систему страны. По словам президента, он хочет, чтобы в собрании находились представители «рабочего класса».

Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес, в свою очередь, сообщил, что не признает решения Мадуро и считает это «убийством Конституции».

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Ранее Мадуро на 60% поднял уровень минимальной заработной платы в стране и увеличил пособия на покупку основных продуктов питания. Таким образом, минимальный месячный доход венесуэльцев составит около 200 тысяч боливаров (около $278 в месяц по официальному курсу и $47 по курсу черного рынка).

С начала апреля в Венесуэле проходят массовые антиправительственные акции. Их участники добиваются отстранения Мадуро от власти и требуют проведения честных выборов. По последним данным Reuters, в результате протестов погибли 29 человек, более 400 получили ранения.