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Законодательные инициативы Кремля «все чаще» проводятся через Совет Федерации, а не через Госдуму, передают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и обеих палатах парламента.

Как пишет издание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко «активнее», чем председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам федерального чиновника, Матвиенко – «системный человек», с которым проще работать, в то время как Володин «в последнее время ведет себя непредсказуемо». «Матвиенко улавливает повестку и пытается ее использовать», – добавляет собеседник в Госдуме.

Газета приводит данные ВЦИОМа, согласно которым в последние три месяца рейтинг одобрения Совфеда превысил рейтинг Госдумы. Более того, по информации «Медиалогии», с сентября 2016 года медиандекс (количество и качество упоминаний в СМИ) Матвиенко вырос почти вдвое, что позволило ей обогнать Володина.

При этом близкий к Администрации президента собеседник отрицает регулярное использование Совфеда Кремлем для своих инициатив, но соглашается, что «случаи были».

По словам политолога Андрея Колядина, «система возвращается к той, что была, а при Володине Совет Федерации был этаким секретариатом, который лишь носил бумажки».