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Отдать свой голос на выборах в 2018 году за президента Владимира Путина готовы 48% россиян, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

«При высокой явке действующий президент получил бы 48%, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье», – пишет газета.

Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский получили бы по 3% (при статистической погрешности опроса 3,4%), министр обороны Сергей Шойгу и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный – по 1%.

При этом 19% россиян пока «не знают, за кого именно стали бы голосовать», 10% опрошенных не определились с тем, пойдут ли они на выборы, а 13% точно «не станут голосовать».

Как пояснил изданию директор «Левада-центра» Лев Гудков, с такими вопросами люди определяются «за две недели до голосования».

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«Коммерсантъ», тем не менее, отмечает, что в апреле 2015 года только 25% россиян не определились с выбором, а в 2014 году за Путина были готовы проголосовать 62% опрошенных.

В то же время 22% россиян хотят, чтобы через год Владимира Путина «на посту президента сменил другой человек», а 64% – чтобы он «вновь был избран» президентом.