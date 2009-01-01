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В «Росатоме» планируется «масштабная» управленческая реформа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к корпорации источники.

По данным издания, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провел конференцию с топ-менеджерами, где «ключевой темой» стала реформа. Компании «Росатома» планируют разделить на центры прибыли и центры контроля над себестоимостью (центры затрат).

Финальных решений на совещании принято не было, но, по информации газеты, реформу поддержало руководство головного аппарата «Росатома».

В госкорпорации от комментариев отказались.

Как пишет газета, в феврале 2017 года Лихачев отмечал, что периодически в холдингах госкорпорации «до 90% времени уходит на переговоры с другими организациями внутри “Росатома”.

Один из собеседников “Коммерсанта” объясняет, что “KPI (показатели эффективности) менеджмента привязаны к прибыли вне зависимости от того, кто выступает контрагентом – внешний или внутренний заказчик”. Соответственно, реформа привяжет KPI руководства компаний из середины цепочки поставщиков не к прибыли, а к себестоимости.

Другой источник издания уточняет, что речь скорее идет о повышении значимости критерия себестоимости в KPI менеджеров центров затрат.

Как замечают собеседники газеты, реформа может закончиться борьбой крупных холдингов-дивизионов за позиции центров прибыли.

“Коммерсантъ” добавляет, что стремление к максимизации прибыли внутри цепочки поставщиков в корпорации приводит, в том числе, к подорожанию конечного продукта.