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Принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону компания Virgin Galactic провела успешное испытание в воздухе суборбитального туристического корабля SpaceShipTwo Unity, говорится на сайте компании.

Как отмечается, компания впервые опробовала систему поворота вверх хвостового «оперения» аппарата. Согласно планам, таким образом корабль должен будет заходить на посадку, осуществляя аэродинамическое торможение.

https://www.youtube.com/watch?v=yOVh19cOpOc

Более подробную информации Virgin Galactic не сообщает, но уточняет, что «первичные отчеты очень воодушевляют».

Компания представила SpaceShipTwo Unity в феврале 2016 года. Его создали вместо разбившегося осенью 2014 года во время испытаний корабля Enterprise.

Unity – исключительно туристический корабль. Virgin Galactic планирует провести первую космическую экскурсию в 2020 году. Стоимость билета составит $200–250 тысяч.