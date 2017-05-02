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Учения американских стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове «подталкивают ситуацию» на грань ядерной войны. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

«Эта безрассудная военная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны», – приводит агентство заявление ЦТАК.

Агентство «Ренхап» ранее сообщило, что два бомбардировщика B-1B Lancer провели над Корейским полуостровом совместную тренировку с южнокорейскими летчиками.

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В учениях также приняла участие авиация с американского USS Carl Vinson, который США направили в Японское море в апреле. Командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США не стало связывать учения с ситуацией вокруг КНДР, уточняет «Ренхап».

Bloomberg отмечало, что КНДР стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики Трампа» за первые сто дней его президентства.

Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет, в апреле их было как минимум три, два из них оказались неудачными. В середине месяца КНДР запустила ракету, которая взорвалась сразу после старта, запущенная 29 апреля ракета пролетела 5 километров.