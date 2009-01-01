Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму.
Об этом сообщается на сайте правительства. Законопроект должен быть готов и внесен в правительство до 20 мая 2017 года.
Как напоминает «Интерфакс», 19 апреля, выступая в Госдуме с ежегодным докладом, Медведев заявил, что МРОТ повысят до прожиточного минимума «в ближайшие несколько лет».
В начале апреля Медведев распорядился снизить прожиточный минимум на 198 рублей до 9691 рубля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 июля 2017 года МРОТ составит 7,8 тысячи рублей.
Медведев говорил о необходимости уравнять прожиточный минимум и МРОТ в 2015 году, тогда экономисты называли такое увеличение минимальной оплаты «неподъемным» для государства.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.