09:19

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму.

Об этом сообщается на сайте правительства. Законопроект должен быть готов и внесен в правительство до 20 мая 2017 года.

Как напоминает «Интерфакс», 19 апреля, выступая в Госдуме с ежегодным докладом, Медведев заявил, что МРОТ повысят до прожиточного минимума «в ближайшие несколько лет».

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В начале апреля Медведев распорядился снизить прожиточный минимум на 198 рублей до 9691 рубля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 июля 2017 года МРОТ составит 7,8 тысячи рублей.

Медведев говорил о необходимости уравнять прожиточный минимум и МРОТ в 2015 году, тогда экономисты называли такое увеличение минимальной оплаты «неподъемным» для государства.