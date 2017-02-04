17:48

Microsoft на презентации в Нью-Йорке показала ноутбук Surface Laptop, трансляция ведется на сайте корпорации.

Как писал The Verge, новый ноутбук задумывается как конкурент хромбуку – лэптопу под управлением ОС Chrome, который выпускает Google.

https://twitter.com/surface/status/859419223474524162

Surface Laptop будут выпускать в четырех цветах: графитовое золото, платина, бордовый и кобальтовый синий. Диагональ экрана – 13,5 дюйма, как утверждают в Microsoft, это тончайший LCD-монитор, которым когда-либо были оснащены ноутбуки. Стоимость Surface Laptop – $999.

Он оснащен облегченной версией Windows 10 – Windows 10 S. Она не будет облачной, как предполагалось из утечек, пишет Mashable. Издание отмечает, что облегченная версия ОС создана специально для преподавателей и студентов, система не потребует дорогого «железа».

Стоимость Windows 10 S – $189, она будет бесплатной для школ, которые уже используют Windows 10 Pro, добавляет The Verge.

TechCrunch отмечает, что система должна стать конкурентом Chrome OS, хотя в презентации не упоминалась выпускаемая Google ОС для ноутбуков.

В операционной системе Windows 10 S также есть возможность создавать трехмерные объекты и создавать с их помощью «смешанную реальность» (View Mixed Reality). Эта опция доступна бесплатно для любых устройств с обычной камерой.

https://twitter.com/Windows/status/859414876749312000

За сутки до презентации фотографии Surface Laptop показал пользователь твиттера @h0×0d.

https://twitter.com/h0×0d/status/859246700052881409