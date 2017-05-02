10:59

Крупные интернет-компании, в том числе Google, Amazon и eBay отказались от поддержки Apple Watch для некоторых приложений, сообщает Mashable.

Издание предполагает, что, вероятнее всего, причина в непопулярности этих приложений у пользователей.

Как заметило AppleInsider, в течение последних недель с Apple Watch перестали работать приложение Google Maps, а также сервисы eBay, Amazon и американская торговая сеть Target.

Представитель Google сказал изданию, что компания вернет поддержку умных часов для своих сервисов, но не объяснил, почему ее прекратили.

Apple представила умные часы в 2014 году, они работают с iPhone 5 и новее. В 2016 году компания презентовала второе поколение Apple Watch Series 2.