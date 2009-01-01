11:34

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €95 тысяч за избиения трех россиян при задержании полицией. Об этом сообщается в твиттере суда.

Жалобу подали три россиянина: Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов. Они обратились в суд в период с 2009 по 2014 год. Мужчины сообщили, что полицейские применили к ним насилие при задержании по подозрению в совершении уголовных преступлений. Власти затем отказались проводить расследование по их жалобам.

В постановлении суда сказано, что представители российской стороны не смогли опровергнуть доказательства, приведенные истцами, и настаивали, что они сами нанесли себе повреждения. Власти ссылались на показания самих полицейских, но ЕСПЧ счел это недостаточным. После подачи жалобы власти ограничились проведением доследственной проверки, что нарушает Конвенцию по расследованию обоснованных жалоб на насилие со стороны сотрудников полиции, сказано в решении суда.

Власти России также должны оплатить €3,2 тысячи в качестве возмещения судебных расходов. Решение суда поддержали все члены ЕСПЧ, в том числе представитель России Дмитрий Дедов.

По данным «Комитета по предотвращению пыток», Данишкина допрашивали, «связав буксировочным тросом в “турецкой позе” и бросая на пол. Ему шесть раз отказали в возбуждении уголовного дела. Другого истца – Юрия Зонтова – якобы “душили до потери сознания”, заставляя признаться в кражи золотой цепочки и телефона. Он получил 12 отказов в возбуждении уголовного дела.