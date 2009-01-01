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Арестованный по подозрению в организации взрывов около автобуса «Боруссии» в Дортмунде Сергей В. вел достаточно замкнутый и довольно обычный образ жизни, а также иногда посещал христианскую церковь.

Об этом пишет Financial Times, которая расспросила нескольких знакомых молодого человека.

По словам Андреаса (имя изменено), который учился вместе с Сергеем В. в Фройденштадте, его разговоры с одноклассниками были обычными для поколения: сериалы, спорт, компьютерные игры. Сергей В., пишет FT, увлекался, например, GTA.

Андреас в разговоре с газетой заметил, что Сергей был скромным и часто проводил время один.

«Однажды он сказал мне, что не хочет просто работать всю свою жизнь и хочет чего-то большего», – сказал собеседник FT.

Чиновник колледжа, где Сергей В. учился на электрика, назвал его «волком-одиночкой», отметив его успехи в учебе. К примеру, свой курс Сергей закончил быстрее остальных – за три года вместо трех с половиной лет.

Пастор церкви пятидесятников в Фройденштадте сообщил, что Сергей иногда посещал молодежные мероприятия. В фейсбуке Сергея В. есть фотографии, на которых он вместе с другими молодыми христианами делает рождественскую выпечку, добавляет FT.

Газета отмечает, что немецкая пресса называет Сергея «призраком Черного леса» (Шварцвальд – регион в земле Баден-Вюртемберг, где расположен город Фройденштадт).

Молодого человека, который родился в Челябинске и уехал в Германию в 2003 году, арестовали 21 апреля, у него есть российское и немецкое гражданство. Взрыв у автобуса «Боруссии» в Дортмунде произошел 11 апреля.

По данным следствия, Сергей В. взорвал три радиоуправляемых устройства. Причем мотив был финансовым: утверждается, что он хотел заработать на акциях футбольной команды.

Сергей купил пут-опционы на акции команды на €78 тысяч, которые взял в кредит. Он играл против акций «Боруссии», планируя увеличить вложения в 50 раз. Ему нужно было падение на €2,6, однако акции команды подешевели на 33 евроцента. Сергея вычислили сотрудники банка, которые заметили подозрительную транзакцию.