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Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил назначение вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина, сына Дмитрия Рогозина, генеральным директором ОАО «Ил». Об этом говорится в материалах корпорации, внимание на публикацию обратил ТАСС.

На этом посту Алексей Рогозин сменит Сергея Вельможкина, возглавлявшего «Ил» с 2015 года.

ОАО «Ил» («Авиационный комплекс Ильюшина») создает гражданские и военные самолеты «Ил», а также занимается их обслуживанием после продажи. В частности, предприятие выступает главным разработчиком самолетов нового поколения Ил-96–300, Ил-96Т/М, модификации Ил-114 и Ил-103.

Ранее собеседники «Коммерсанта» рассказывали, что в ОАК сын Дмитрия Рогозина, среди прочего, будет курировать создание тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также займется «перспективными разработками» вроде сверхзвукового транспортного самолета. Как отмечалось, Рогозину поручат разобраться с убыточностью ульяновского завода «Авиастар-СП».

О том, что Алексей Рогозин покинет пост заместителя директора департамента имущественных отношений Минобороны и станет вице-президентом ОАК, сообщалось в начале марта.