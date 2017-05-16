Сегодня много говорят про возможные пути технического прогресса и способы развития технологического предпринимательства в России. Обсуждают экономические, технические и прочие барьеры на этом пути. При этом часто забывают про общество и людей, которые этот прогресс двигают и ради которых он задумывается.

Дорожные карты развития той или иной отрасли упоминают людей крайне редко, считая, что главное – продукт. Создатели же этого продукта и потребители вроде как уже существуют, а значит, обсуждению не подлежат. Насколько это так? Есть ли что-то внутри российского общества, что способствует или наоборот мешает технической революции в стране?

Ответить на этот вопрос можно по-разному. Можно посмотреть на российское общество в целом, оценить его готовность принимать технологии и понять, насколько российские граждане хотят видеть их в своей повседневной жизни. Вполне может быть, что многочисленные эксперты обсуждают варианты технической революции, а люди в глубинке не очень хотят жить в придуманном кем-то хайтек-мире.

А можно обратиться к тем, кто уже сейчас разрабатывает новые технологические продукты в стране, посмотреть на их стратегии работы и пути достижения успеха. Может получиться так, что те же самые эксперты думают, что у разработчиков существуют готовые продукты, просто внешние барьеры мешают их реализовать. А у них, оказывается, только идеи, которым до состояния продукта еще очень далеко.

Несколько лет назад при поддержке РОСНАНО команда из Европейского университета в Санкт-Петербурге пыталась понять, существуют ли специфические культурные черты, отличающие российских техно-предпринимателей от их коллег из развитых стран. Есть ли у российских разработчиков какой-то особый набор культурных примет и практик? И насколько эти особенности помогают или мешают техническому прогрессу в стране?