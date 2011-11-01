Новости из мира прекрасного: за месяц до Дня Победы обнаружилось, что россиянам можно подстричься под Гитлера. Пользовательница фейсбука Ольга Макарова опубликовала на своей странице фото прейскуранта детской парикмахерской в одном из торговых центров столицы, где посетителям предлагалась «модельная стрижка “гитлерюгенд” с двумя вариантами укладки». Поднялся шум в соцсетях, парикмахерская извинилась и убрала спорное название, но в ходе дискуссии выяснилось, что «гитлерюгенд» – общеупотребительный термин в профессиональном сообществе и эту стрижку предлагают салоны красоты и барбершопы по всей России.

Впрочем, сама прическа стала модной задолго до нацистов. Про ее истоки написал «Секрет фирмы»: это была undercut, стрижка британского рабочего класса и уличных банд еще с начала XX века. Небогатая молодежь не могла позволить себе модельную прическу и лишь подбривала волосы по бокам и сзади. Похожая военно-спортивная стрижка полубокс была популярна и в СССР в 20–30-х годах, а в нацистской Германии и вовсе стала эталоном молодого арийца: коротко остриженные виски и затылок, длинная челка, зачесанная набок, – тот самый стиль «гитлерюгенд».

И название, и сама стрижка были надолго забыты после войны, их вспомнили лишь через поколение, в эпоху Рейгана и Тэтчер, на волне возвращения традиционных ценностей, в виде реакции на длинные волосы битников, хиппи и битлов. Иконами стиля стали Том Круз и Дэвид Бэкхем, носившие прически «андеркат», и вслед за ними эта стрижка перешла в XXI век, став по-настоящему массовой. И тут возникла проблема названия, потому что первой ассоциацией у многих был тот самый «гитлерюгенд». Парикмахерские по-разному обходили этот щекотливый вопрос, предлагая клиентам стрижки под Дэвида Линча или все тот же классический «андеркат». И если в США еще можно было встретить опасное название (корреспондент New York Times обнаружил его в барбершопах нью-йоркского Вест-Виллиджа) и стрижка стала отличительным знаком крайне правых политиков типа Ричарда Спенсера, то в странах Европы название «гитлерюгенд» было строго табуировано – точно так же, как в самой Германии долго существовало неофициальное табу на мужское имя «Адольф».

В России все иначе. Страна, понесшая в войну самые тяжелые человеческие потери, перестала вздрагивать от имени Гитлера. «Гитлерюгенд» у нас – ходовое название стрижки, простой поиск в интернете выдает десятки ссылок на каталоги и гиды по стилю.

«История мужской прически “гитлерюгенд ”основывается на немецких СС-организациях, но в конце войны 1945 года такие организации упразднили, а мода постепенно сошла на нет», – простодушно рассказывает ресурс «Волосы леди», не уточняя, почему же их так внезапно «упразднили».