13:39

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в ГД законопроект о повышении статуса парламентариев при их работе с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий», – приводит «Интерфакс» сообщение думского управления по связям с общественностью.

Законопроект также обязывает чиновников обеспечивать парламентариям условия для их работы. Кроме того, авторы инициативы предлагают создать единый механизм представления информации о результатах деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ. Так, местные законодательные органы должны будут заслушивать отчеты руководителей территориальных органов на своих собраниях.

Помимо Матвиенко и Володина авторами законопроекта выступили председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Необходимость принятия документа связана «с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления», отмечают в управлении ГД по связям с общественностью.

В конце апреля Матвиенко предложила повысить статус сенатора. Она заявила, что « не умаляет» важности обращений обычных граждан, но «запрос Совета Федерации все-таки должен иметь другой вес».