Роскомнадзор заблокировал сайты мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line. Об этом сообщил представитель ведомства Вадим Ампелонский изданию vc.ru. Первой внимание на это обратила «Роскомсвобода».
Под запрет также попал сайт приложения для видеозвонков Vchat. Ампелонский заявил, что мессенджеры не предоставили Роскомнадзору информацию для включения в реестр организаторов распространения информации.
Заблокированный ранее по той же причине мессенджер Zello рассказал о требованиях Роскомнадзора к организаторам распространения информации. Ведомство требует от приложений сохранять копии всех сообщений пользователей на серверах компании. В Zello это назвали «абсурдом» и уточнили, что все передаваемые в приложении данные хранятся на устройствах пользователей.
Заметка дополняется.
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