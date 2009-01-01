14:19

Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которую обвиняют в хищении более 114 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, прокурор требует отправить Маркус в колонию общего режима. Дело президента Внешпромбанка слушается в Хамовническом суде Москвы. Ранее Маркус признала свою вину в хищениях и просила рассмотреть дело в особом порядке.

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Лариса Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенные группой лиц). В деле также фигурирует брат Маркус, фактический руководитель Внешпромбанка Георгий Беджамов, его объявили в международный розыск. Маркус с декабря 2015 года находится в СИЗО.

По версии следователей, Маркус с Беджамовым организовали преступную группу, в которую вошла Глушакова и неустановленные лица. Обвиняемые оформляли невозвратные кредиты, списывали средства со счетов вкладчиков без их ведома и выдавали займы фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. В общей сложности они похитили более 114 млрд рублей со счетов клиентов банка, считают следователи.

В январе 2016 года у Внешпромбанка отозвали лицензию, в марте кредитную организацию признали банкротом. На момент отзыва лицензии «дыра» в капитале Внешпромбанка превысила 210 млрд рублей. Банк входил в топ-50 крупнейших российских банков, его клиентами СМИ называли «Роснефть», «Транснефть», «Ростех», «Роснефтегаз», РПЦ.