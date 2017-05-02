Сегодня, в день визита Ангелы Меркель в Россию и ее встречи с Владимиром Путиным, агентство Bloomberg разоблачило предвыборного российского «троянского коня», якобы запущенного в Германии для ухудшения электоральных перспектив канцлера и ее партии. Несколькими днями ранее избирательный штаб фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации журналистам RT, обвиненным ранее в попытках оказать влияние на выборы. Тема российского вмешательства становится все более выраженной в отношениях со странами Европы, значительно сужая возможности для нормализации диалога в будущем.

В западных СМИ все чаще можно встретить два типа публикаций. Первый основан на тезисе о том, что российское влияние на внутренние дела западных стран становится критичным, инструментарий расширяется, а политика Москвы представляет собой реальную угрозу. Такие публикации, как правило, полны алармизма и призваны подчеркнуть появление нового вызова, с которым Запад еще год-два назад не имел дела. Второй тип публикаций, напротив, разоблачает завышенное представление о «влиятельности» российских медиа, доказывая, что Россия выдает желаемое за действительное, пытает создать иллюзию собственного всемогущества, заставить Европу бояться.