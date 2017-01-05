14:33

Политик Алексей Навальный опубликовал фотографии еще двоих людей, предположительно причастных к нападению на него в Москве.

https://twitter.com/navalny/status/859369055979003908

По словам Навального, они «возможно» имеют отношение к нападению, их личности пока не установлены. Оппозиционер попросил всех, у кого есть какая-либо информация об этих людях, а также в целом о нападении, присылать ее анонимно через blackbox.fbk.info или на почтовый ящик zhdanov@fbk.info.

Навальному плеснули в лицо зеленкой 27 апреля возле офиса Фонда борьбы с коррупцией, он получил химический ожог. По словам политика, расследование нападения не ведется, он намерен отправить жалобы на бездействие силовиков.

«На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат», – написал он в своем блоге.

По словам Навального, «врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка. Там явно смесь зеленки с другой едкой жидкостью».

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Оппозиционер напомнил, что ранее пользователи, анализируя видеозаписи, опознали в нападавшем члена SERB Александра Петрунько. Кроме того, к нападению может быть причастен активист этого же движения Алексей Кулаков. Он сказал «Новой газете», что «просто снимал» акцию против Навального.

Сам оппозиционер полагает, что к нападению причастна Администрация президента. В марте Навального облили зеленкой во время открытия предвыборного штаба в Барнауле. После нападения на политика в Москве юрист ФБК Любовь Соболь рассказала о угрозах «облить ее серной кислотой».