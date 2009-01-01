15:12

Пресненский районный суд Москвы во второй раз отказался принять иск издания «Медиазона» к МИД России. Об этом РБК сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Причина отказа не называется. «Медиазона» подаст жалобу на решения суда.

«Пресненский районный суд Москвы препятствует доступу к правосудию. Фактически МИД объявлен неподсудным», – заявил Гайнутдинов.

В первый раз издание подало иск к российскому ведомству 11 апреля, но тогда суд отказался его принять. В пресс-службе это объяснили тем, что «данный спор не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства». «Медиазоне» посоветовали подать гражданский иск, отметили в суде.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иск «пиаром» и посоветовала журналистам вспомнить «сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы».

Повторно иск подали 18 апреля.

Жалоба связана с тем, что МИД не ответил на запрос издания о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком. Свой отказ МИД объяснил тем, что это не публичная информация, и, согласно нормам «хорошего тона», она не может разглашаться без согласия всех участников.

Впервые о встречах Сешнса с Кисляком написала The Washington Post. Уточнялось, что Сешнс умолчал об этих встречах, когда принимал присягу. Одна из встреч якобы состоялась осенью 2016 года, когда российское «вмешательство» в выборы президента США было на пике.