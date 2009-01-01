Рауль Валленберг. Фото: Laski Diffusion / Getty Images

В начале 2000-х на доме 16 по улице Бенцур, в тихом посольском районе Будапешта, была установлена доска: «Шведский дипломат, спасший тысячи преследуемых венгерских евреев, был уведен из этого дома в январе 1945 года и отправлен в Советский Союз, где пал жертвой сталинизма». Имя дипломата – Рауль Валленберг. Об удивительной и трагической судьбе этого человека, посмертно ставшего почетным гражданином США (вторым после Черчилля), а также Канады, Израиля, Австралии и Венгрии, повествует книга известного шведского слависта Бенгта Янгфельдта «Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой» (вышла в издательстве Corpus). Валленбергу приходилось действовать в условиях нараставшего террора, развязанного в Венгрии Гитлером и коллаборационистским режимом Ференца Салаши. Спасательную миссию шведского дипломата позже назовут «рыцарским поединком» отдельного человека с безжалостной нацистской системой.