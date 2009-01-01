15:47

Ферма «Колионово» подмосковного бизнесмена Михаила Шляпникова привлекла на ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют) больше $500 тысяч. Об этом Шляпников сообщил в фейсбуке.

«За один месяц по всему миру реализовано колионов на сумму более полумиллиона долларов. Для первого в истории проекта, в котором виртуальная IT-технология блокчейна с криптовалютами интегрирована в реальную экономику производства, весьма неплохо»,– написал Шляпников.

Как пишет ForkLog, проект «Колионово» собрал 401 биткоин от 103 участников. К 15:40 мск 2 мая один биткоин стоил $1456, или больше 80 тысяч рублей.

О начале ICO Шляпников объявил 1 апреля, объем эмиссии составил 1 млн токенов KLN («колион»), стоимость одного колиона эквивалентна $1.

Как писал ForkLog, каждый колион обеспечен реальной сельскохозяйственной продукцией, пока это в основном саженцы.

В 2015 году Шляпников пытался ввести в обращение в своей деревне Колионово валюту колионы, но суд запретил ему выпуск суррогатных денег. Один колион равнялся примерно мешку картошки, все расчеты велись на основе этого.