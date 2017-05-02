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На долю Google и Facebook приходится 20% от мировых рекламных расходов. Об этом говорится в рейтинге топ-30 мировых медиасобственников по версии агенства Zenith, сообщает CNBC.

Так, компания Alphabet (владелец Google) заработала на рекламе $79,4 млрд, а рекламные доходы Facebook составили $26,9 млрд. Третье место в рейтинге занимает компания Comcast, доходы от рекламы которой составили $12,9 млрд, что делает ее крупнейшим владельцем традиционных медиа (владеет контрольным пакетом акций NBC Universal).

Американские компании лидируют в рейтинге в силу того, что в США самый большой рекламный рынок в мире, отмечают в Zenith. В топ-30 также попали Walt Disney Company, Viacom, iHeartMedia и Verizon (компания, приобретающая Yahoo). Twitter занимает 30-е место в рейтинге, показывая самые большие темпы роста среди владельцев медиа: за 2012–2016 годы доходы компании от рекламы увеличились на 734%.

«Новый рейтинг Zenith показывает, насколько платформы интернет-рекламы задают темпы роста общего объема рекламных расходов», – отметил глава отдела прогнозов Zenith Джонатан Барнард.

В рейтинге также присутствуют три китайские компании: поисковая система Baidu,телекомпания CCTV и владелец приложения WeChat, компания Tencent.