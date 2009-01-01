16:30

Российская полиция на митингах 29 апреля действовала «сдержанно» и в рамках закона, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Трансляцию вел ТАСС.

«Мы обсуждали с госпожой федеральным канцлером, и я обратил ее внимание, и ваше внимание хочу обратить, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в Европе, которые применяют газ и дубинки», – сказал Путин.

Так он ответил на просьбу журналиста Reuters прокомментировать задержания во время несогласованных акций «Открытой России» под названием «Надоел».

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По словам главы государства, полицейские действовали в рамках закона, «соблюдая порядок и одновременно права всех граждан».

В Санкт-Петербурге на акции «Надоел», которая не была согласована, задержали сто человек. Несколько десятков людей были задержаны в других городах России.

В Москве, где «Надоел» также не получила согласование, акция прошла без задержаний. Ее участники через приемную президента на Ильинке передали послания Путину с просьбами не идти на новый президентский срок.

Координатора «Открытой России» Марию Баронову 2 мая доставили в ОВД «Китай-город» для объяснений по поводу акции «Надоел». В «Открытой России» подчеркнули, что это не задержание.