17:09

Роскомнадзор начал блокировать доступ к «анонсерам». Об этом ведомство написало в фейсбуке.

«Блокировка “анонсеров” позволяет замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл», – сказано в сообщении ведомства.

«Анонсеры» собирают данные о том, какие файлы скачивают и раздают пользователи. На основании этих данных они предоставляют пользователям информацию о том, как можно быстро скачать необходимый файл. Блокировкой занимаются операторы связи по IP-адресу.

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Заметка дополняется.