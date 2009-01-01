Роскомнадзор начал блокировать доступ к «анонсерам». Об этом ведомство написало в фейсбуке.
«Блокировка “анонсеров” позволяет замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл», – сказано в сообщении ведомства.
«Анонсеры» собирают данные о том, какие файлы скачивают и раздают пользователи. На основании этих данных они предоставляют пользователям информацию о том, как можно быстро скачать необходимый файл. Блокировкой занимаются операторы связи по IP-адресу.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.