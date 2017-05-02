17:18

В Екатеринбурге заблокировали дальнобойщиков, выступающих за отмену системы «Платон». Об этом сообщает «Новая газета».

Стоянку, где остановился 21 грузовик, окопали рвом. Как рассказал координатор екатеринбургских водителей Наиль Нигаматуллин, 10 машин успели уехать, 11 грузовиков оказались заблокированы.

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Строительная техника прибыла к месту стоянки протестующих дальнобойщиков около 10 утра. Сама стоянка располагается в 30-ти километрах от города.

«Рабочие не сказали, от кого получили указ и зачем они это делают, но по факту, ров вокруг нас вырыли, чтобы те ребята, которые на праздники разъехались по домам, не смогли вернуться», – отметил Нигаматуллин.

По его словам, накануне праздников на стоянке находилось 60 машин, однако большинство активистов уехали к семьям и собирались вернуться к 9-му мая.

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24 марта марта правительство решило увеличить стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков массой больше 12 тонн на 25% с 15 апреля. Изначально чиновники планировали повысить тариф в два раза. Плата с большегрузов взимается через систему «Платон», ее запустили осенью 2015 года.

27 марта российские дальнобойщики объявили о начале бессрочной стачки против «Платона». На следующий день к забастовке присоединились дальнобойщики в Дагестане. 31 марта их заблокировал ОМОН и Нацгвардия; сообщалось, что водителям повредили четыре фуры.

15 апреля в Санкт-Петербурге прошел автопробег в поддержку забастовки дальнобойщиков. Во время акции полиция задержала 8 участников, в том числе председателя «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Андрея Бажутина и координатора петербургского отделения ОПР Сергея Владимирова. Позднее всех задержанных отпустили. В акции, по словам Владимирова, приняли участие 80 машин.