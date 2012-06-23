Специализация британского историка Джеффри Робертса – советская дипломатия и Вторая мировая война. Последней крупной работой автора стала книга «Stalin’s General. The Life of Georgy Zhukov» (в России вышла в издательстве АСТ под названием «Георгий Жуков. Маршал Победы»). «В Соединенных Штатах мы привыкли почитать Эйзенхауэра, Паттона, Брэдли как великих героев европейского театра, – отмечала Washington Post в рецензии на книгу, – но именно Жуков столкнулся с наиболее серьезными трудностями и одержал самые важные победы». Предыдущие попытки западных историков – например, Уильяма Спара или Отто Престона Чейни – рассказать о Жукове, по мнению Робертса, грешили излишним доверием к мемуарам военачальника – «обязательному к прочтению, но проблематичному источнику». Сам Робертс добывал дополнительный материал для книги, работая с российскими архивами, включая личный архив Жукова. В главе, которую мы публикуем, историк анализирует логику руководства Жукова за считаные месяцы до окончания войны. Как считали коллеги маршала, при должной решительности он мог взять Берлин уже зимой 1945-го, но «безропотно» принял решение Ставки не форсировать события.
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