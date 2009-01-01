17:57

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий отправлять повестки в военкомат по электронной почте. Текст инициативы размещен в базе нижней палаты парламента.

Призывники будут указывать свою электронную почту, вставая на учет в военкоматах. Инициативу внесли члены Совета Федерации Виктор Озеров, Франц Клинцевич и другие. Авторы законопроекта уверены, что эта мера поможет снизить число призывников, которые уклоняются от армии.

Предлагается также считать повестку полученной призывником, если ее приняли его уполномоченные представители. Неявка в военкомат после получения повестки будет считаться уклонением от воинской службы, за нее предусмотрено уголовное наказание.

Согласно действующему законодательству, повестка считается переданной только при условии, если ее в руки получил призывник и поставил свою подпись.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию, согласно которому в апреле-июле 2017 года планируется привлечь к воинской службе 142 тысячи человек. Это на 13 тысяч человек меньше, чем в прошлый весенний призыв.