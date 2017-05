«Пищевая промышленность испортила Америку. Из-за нее люди с низким уровнем дохода страдают от ожирения и диабета», – говорит Кимбал Маск в интервью американскому телеканалу CNBC. Разговор идет прямо за столом. Маск с удовольствием уплетает салат вприкуску с багетом, не особенно заботясь о манерах. На нем ковбойская шляпа – без нее он редко выходит в свет.

Кимбалу Маску 44 года, он на год младше Илона. В 90-е оба были увлечены интернетом и вместе создали сервис Zip2, ставший предшественником Google Maps, а в 1999 году продали его за $300 млн. После этого братья не прекратили сотрудничество в бизнесе. Кимбал инвестировал во все проекты Илона. Он член правления Tesla и Space X, а если с братом что-то случится, именно он возглавит компании.

Но Маску-младшему неинтересен технологический бизнес. Он признается, что его сердце учащенно бьется от хруста свежей морковки и вкуса только что приготовленного томатного соуса. Своей целью он называет изменить пищевые привычки американцев и поддержать местных фермеров. Маск собирается ее достичь с помощью ресторанов с недорогой и здоровой едой, развития вертикальных теплиц в городах и оснащения школ обучающими садами. Блог Маска-младшего называется Food is the New Internet.