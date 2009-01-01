18:26

Власти Москвы выставили на голосование снос 4,5 тысячи домов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его слова приводит «Интерфакс».

Список опубликован на официальном портале столичной мэрии. Как отметили в пресс-службе мэра, в списке 4566 домов, они расположены в 85 районах «старой» Москвы и шести поселениях на новых территориях. В список не попали дома из 40 районов столицы и 15 поселений на присоединенных территориях.

В перечень не включили дома в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в список не вошли дома, в которых большое количество жителей сомневаются или выступают против сноса, даже если эти дома находятся в плохом техническом состоянии, подчеркивается в сообщении на сайте мэра Москвы.

«При этом жители таких пятиэтажек могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации», – отмечается в сообщении.

В голосовании смогут участвовать собственники квартир и наниматели. Дом пойдет под снос, если это поддержат две трети от общего числа квартир в доме, включая «молчунов».

Голосование по предварительному списку домов пройдет с 15 мая по 15 июня. В перечень вошли «пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома».

20 апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сносе московских пятиэтажек. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, предварительный список попавших под снос домов подготовят к 1 мая. Ранее предполагался снос около 8 тысяч домов общей площадью 25 млн квадратных метров. Стоимость проекта оценивалась в 3,5 трлн рублей.