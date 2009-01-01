19:15

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель защитить права геев в Чечне «объяснил положение дел». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Президент объяснил ситуацию. Он дал объяснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика», – сказал Песков.

Он добавил, что в разговоре «это звучало не в плане каких-то упреков, и не могло звучать как какие-то упреки, их бы никто не принял». Как заметил Песков, «был проявлен интерес к определенному субъекту (РФ), и как всегда, Путин оказался готов предоставить исчерпывающие объяснения».

Решить проблемы с правами геев в Чечне Меркель попросила Путина 2 мая во время своего визита в Москву.

«Новая газета» в апреле выпустила несколько материалов, посвященных преследованиям гомосексуалов в Чечне. Издание утверждает, что в республике есть «секретные тюрьмы» для них, в частности, в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт.

Эту информацию проверяла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в середине апреля она заявляла, что пока не получила подтверждения данным «Новой». Кроме того, по ее мнению, это может быть «провокацией из-за рубежа».

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Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев назвал сведения о преследовании геев «полным бредом». В Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что публикации «Новой газеты» – «абсолютная ложь», по его словам, «нельзя притеснять того, кого попросту нет в республике».

Разман Кадыров счел материалы НГ «пиар-кампанией». Он также призвал авторов «Новой газеты» извиниться перед народом Чечни. Ранее Песков говорил, что у Кремля «нет оснований» не доверять Кадырову, когда тот говорит об отсутствии преследования геев в Чечне.