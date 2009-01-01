Президент США Дональд Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, сообщает пресс-служба Кремля, передает «Интерфакс».
Лидеры стран обсудили координацию действий в Сирии, а также борьбу с международным терроризмом.
«Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы», – отметили в пресс-службе.
Это был третий телефонный разговор Путина с Трампом с момента вступления последнего в должность президента.
Лично лидеры государств пока не встречались, по данным «Коммерсанта», они могут встретиться в мае.
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