Компании «Роснефть» и «Башнефть» подали иск о взыскании с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» более 106,6 млрд рублей, сказано в материалах картотеки Арбитражного суда Москвы.
Согласно материалам суда, иск зарегистрирован, но еще не принят к производству.
Детали дела пока не раскрываются. Представитель «Роснефти» отказался комментировать ТАСС эту информацию, в АФК «Система» также не ответили на вопросы агентства, пояснив, что «никаких исков не получали».
Заметка дополняется.
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