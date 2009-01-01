20:16

Компании «Роснефть» и «Башнефть» подали иск о взыскании с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» более 106,6 млрд рублей, сказано в материалах картотеки Арбитражного суда Москвы.

Согласно материалам суда, иск зарегистрирован, но еще не принят к производству.

Детали дела пока не раскрываются. Представитель «Роснефти» отказался комментировать ТАСС эту информацию, в АФК «Система» также не ответили на вопросы агентства, пояснив, что «никаких исков не получали».

Заметка дополняется.