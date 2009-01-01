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Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, в обязанности Бучельникова входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

Во время проведения занятия по боевой подготовке подразделение обстреляли боевики, российский военный советник получил смертельные ранения. Когда и где именно произошел обстрел, в министерстве не уточнили.

20 апреля Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военного советника Сергея Бордова. Его вдова рассказала РБК, что он Бордов уехал в Сирию «своим ходом за свой счет».

В Миобороны пояснили, что Бордов получил смертельные ранения при нападении боевиков. Майор пытался организовать действия сирийских военнослужащих, чтобы помешать боевикам пройти в один из сирийских городов.

По данным Reuters, вместе с Бордовым погиб еще один россиянин, имя которого не уточнялось. Жена майора также говорила, что кроме Бордова в ходе обстрела погибли российский офицер, «предположительно из Оренбурга», и двое сирийцев.

В министерстве говорили, что эта информация не соответствует действительности.