Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «Интерфакс».
Как пояснили в ведомстве, в обязанности Бучельникова входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.
Во время проведения занятия по боевой подготовке подразделение обстреляли боевики, российский военный советник получил смертельные ранения. Когда и где именно произошел обстрел, в министерстве не уточнили.
20 апреля Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военного советника Сергея Бордова. Его вдова рассказала РБК, что он Бордов уехал в Сирию «своим ходом за свой счет».
В Миобороны пояснили, что Бордов получил смертельные ранения при нападении боевиков. Майор пытался организовать действия сирийских военнослужащих, чтобы помешать боевикам пройти в один из сирийских городов.
По данным Reuters, вместе с Бордовым погиб еще один россиянин, имя которого не уточнялось. Жена майора также говорила, что кроме Бордова в ходе обстрела погибли российский офицер, «предположительно из Оренбурга», и двое сирийцев.
В министерстве говорили, что эта информация не соответствует действительности.
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