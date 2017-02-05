2 мая, 23:44

Заместитель директора школы №15 города Владимира Татьяна Агеева во время урока предупредила учеников, что их могут изъять из семей после посещения штаба политика Алексея Навального. Об этом сообщает Zebra.Tv, внимание на публикацию обратила «Медиазона».

Как пояснила педагог, «политическая активность» школьников может свидетельствовать о том, что их родители «не справляются со своими обязанностями по воспитанию».

Ученик Ярослав сказал изданию, что он один из школы вместе со своей бабушкой 26 марта был на антикоррупционнм митинге «Он нам не Димон». 21 апреля во Владимире открылся предвыборный штаб Навального, в который Ярослав сходил со своими одноклассниками, причем после посещения штаба выложил фотографию оттуда в интернет.

По данным издания, «воспитательную беседу» со школьниками провели 26 апреля, она продолжалась почти весь урок (38 минут). Ученики записали речь учителя на диктофон и передали информацию в штаб Навального, руководитель которого предоставил материал изданию.

«Бабушка будет сегодня у меня полшестого, не будет – значит я приеду вечером с группой быстрого реагирования, объясню ситуацию… Я им передаю факты и информацию, они вас изымают на вполне законных основаниях. И я могу отстоять любого, а могу и пальцем не пошевелить… Зачем мне тебя отстаивать, ты мне слова сказать не даешь», – сказала педагог Ярославу.

Агеева назвала экстремизмом участие в митинге, который прошел на территории владимирского гайд-парка 26 марта после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Учитель добавила, что распространение информации о Навальном – это «вовлечение в политическую деятельность». По ее мнению, школьник «не имеет права» распространять какие-либо сведения об оппозиционере. При это, по ее словам, разрешено распространять информацию о президенте России Владимире Путине, так как «это не является призывом к чему-либо».

Директор школы Наталья Кузнецова сказала изданию, что преподаватель во время разговора с учениками «не совсем верно подобрала фразы и способы воздействия на ребенка». Она заверила, что «таких бесед в дальнейшем не будет», но при этом подчеркнула, что размещение записали с урока в СМИ – «не очень законная ситуация».

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Ранее студентам Владимирского государственного университета показали видео, в котором Алексей Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером. Сообщалось, что студентов «согнали» на просмотр фильма, а особое внимание обращали на тех, кто участвовал в митингах «Он нам не Димон». Этот ролик позже удалили с YouTube за нарушение авторских прав.

Источники «Дождя» говорили, что в Администрации президента РФ решили запустить кампанию по дискредитации Навального и бороться с ним «примерно как с Гитлером». Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков позже сообщил, что представители властей пытались разместить в популярных пабликах «Вконтакте» и на страницах ведущих видеоблогеров материалы, дискредитирующие основателя ФБК. Волков добавил, что эти попытки «пока безуспешны», так как видеоблогеры «крайне зависимы от своей репутации».